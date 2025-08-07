NEČAKANÝ KONIEC Obľúbený hudobný FESTIVAL museli náhle ZRUŠIŤ! Dôvodom je šíriaca sa choroba

POPRAD - Obľúbený festival v meste museli zrušiť. Dôvodom má byť šírenie vírusového ochorenia hepatitídy typu A. Organizátori po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade pri
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Milovník zbraní Mazurek: Husté zábery vystriedala kázeň od Ozbrojených síl, poslali mu pozvánku na výcvik!
Moderátorka v úzkych a poslanci ako malé deti: Záchvat HÁDKY politikov v priamom prenose, Hlas rázne reaguje!
Šokujúci prípad z Tatier! Mladá žena sa napila z horského potoka: Letel pre ňu záchranársky vrtuľník