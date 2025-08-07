Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

KVÍZ Zopakuj si základné učivo z fyziky: Dostal by si jednotku či guľu?

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Hoci fyzika je bežnou súčasťou nášho života, mnohé fyzikálne zákony a poučky zo základnej školy nám v dospelosti zvyknú vyfučať z hlavy. Ako si na tom s vedomosťami ty? Ak zvládneš všetkých desať otázok bez zaváhania, určite sa nezabudni pochváliť.

Tomáš Taraba reaguje na kritiku opozície
Správy
Kontajnerová veža Kariéra na Grape
Zábava
Stavba kontajnerovej veže Kariéra Grape
Zábava

Domáce správy

Richard Takáč
Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia, tvrdí minister Takáč
Domáce
FOTO Hasiči zasahovali pri nehode
Hasiči zasahovali pri nehode traktora: Ten zdemoloval časť neobývaného rodinného domu
Domáce
FOTO Polícia v Bratislavskom kraji
Polícia v Bratislavskom kraji vykonávala kontrolu, zamerala sa na alkohol
Domáce
ŠOKUJÚCI ÚTOK Muži so ZBRAŇOU mali prepadnúť DETI! Hrozné, čo si museli vytrpieť, nakoniec ich zbili FOTO
Košice

Zahraničné

Desivé odhalenie tajných služieb:
Zahraničné
Rozšírená ofenzíva v Gaze
Rozšírená ofenzíva v Gaze môže trvať 5 mesiacov: Vláda rozhodne vo štvrtok
Zahraničné
Tretí najteplejší júl ukončil
Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov: Extrémy počasia však pokračujú
Zahraničné
FOTO Vzácne prvé vydanie Hobita
Vzácne prvé vydanie Hobita sa vydražilo za takmer 50-tisíc eur: Dielo objavili pri vypratávaní domu
Prominenti

Hana Gregorová nemohla MLČAŤ,
Hana Gregorová nemohla MLČAŤ, naložila kritikom svojho syna: STAČILO! Pre mňa si DRAG KING
Domáci prominenti
Margot Robbie
Hviezdna Margot Robbie to trošku PREHNALA: Fúha, na druhý deň sa jej bude vstávať ŤAŽKO!
Zahraniční prominenti
Brad Pitt na premiére
OBROVSKÁ bolesť Brada Pitta: SMRŤ milovanej osoby!
Zahraniční prominenti
Slovenský herec obeťou PODVODU:
Slovenský herec obeťou PODVODU: Zlodeji si zobrali na jeho meno PÔŽIČKY... U polície NEPOCHODIL!
Zaujímavosti

FOTO Britský tínedžer ušetril 1
17-ročný tínedžer získal vodičák bez jedinej hodiny v autoškole: Ušetril takmer 1400 eur!
Zaujímavosti
FOTO Neuveríte, aké morské stvorenie
Neuveríte, aké morské stvorenie sa objavilo pri britskom pobreží: FOTO Ľudia ostali v šoku, vzácny nález!
Zaujímavosti
Orgazmus ako prevencia rakoviny:
Orgazmus ako prevencia rakoviny: Vedecká štúdia ukazuje zaujímavú súvislosť s mužským zdravím!
Zaujímavosti
Spíte, no i tak
Spíte, no i tak ste unavení? TOTO je 5 druhov odpočinku, ktoré váš organizmus potrebuje: A spánok to nie je
Dobré správy

Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce
FOTO Otestovali sme tri
FOTO Otestovali sme tri odtiene farby na vlasy: Skvelý výsledok, táto značka sa naozaj oplatí
Ekonomika

Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)
Slováci si uťahujú opasky: Inflácia, konsolidácia a tržby obchodov klesajú už piaty mesiac v rade!
Šport

Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Zbytočná červená, výkon rozhodcu nejdem rozoberať: Slovan v odvete bez Weissa a s gólovým mankom
Liga majstrov
VIDEO Vulgarizmy, urážky a okamžitá červená: Rozzúreného Weissa museli pridržiavať!
VIDEO Vulgarizmy, urážky a okamžitá červená: Rozzúreného Weissa museli pridržiavať!
Liga majstrov
Všetko má nadobro spočítané: 100-miliónový nepodarok Manchestru City môže odísť z klubu
Všetko má nadobro spočítané: 100-miliónový nepodarok Manchestru City môže odísť z klubu
Premier League
VIDEO Dve vylúčenia, penalta a smútok v závere: Slovan Bratislava pochoval 16-ročný supertalent!
VIDEO Dve vylúčenia, penalta a smútok v závere: Slovan Bratislava pochoval 16-ročný supertalent!
Auto-moto

Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
Klasické testy
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Dovolenka pod tlakom: Prečo si ju mnohí zamestnanci nedokážu naozaj užiť?
Práca a voľný čas
Vzdelaní, ale bez práce? Prečo špecialisti čoraz častejšie prijímajú nekvalifikované pozície
Vzdelaní, ale bez práce? Prečo špecialisti čoraz častejšie prijímajú nekvalifikované pozície
KarieraInfo.sk
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Varenie a recepty

16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov
Citrónovo-makový koláč: recept na šťavnatý dezert
Citrónovo-makový koláč: recept na šťavnatý dezert
Technológie

Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Správy
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Armádne technológie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
Veda a výskum
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Bývanie

7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?
Pre kutilov

Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Topánky na prechodné dni, ktoré zachránia každý outfit: Tieto treba mať rozhodne v šatníku
Móda
Topánky na prechodné dni, ktoré zachránia každý outfit: Tieto treba mať rozhodne v šatníku
Na snímke výrobná hala
Domáce
Na Slovensku KONČÍ ďalší významný závod, oznámili hromadné prepúšťanie! O prácu príde 250 ľudí
Pri vážnej nehode na
Domáce
Pri vážnej nehode na Orave sa zranili tri osoby: Zasahovali dva vrtuľníky
Desivé odhalenie tajných služieb:
Zahraničné
Desivé odhalenie tajných služieb: TOTO sú Putinove plány! Príprava na vojnu s NATO a to nie je všetko
Spor o slovenské lesy
Domáce
