Henry Moodie, 2024

Hovoriť o vychádzajúcej hviezde britského popu a zároveň uviesť v titulku 600 miliónov streamov po celom svete, ktoré má Henry Moodie bleskurýchlo na svojom konte, znie ako oxymoron, no napriek tomu je to tak. Rodák z mesta Guildford postavil v roku 2022 na štartovaciu dráhu svojej kariéry debutový singel you were there for me. Vtedy ešte nemohol tušiť, že bude rozbuškou, ktorá mu zmení život.