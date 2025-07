VAROVANIE Dieťa skončilo s ROZBITOU lebkou na operačnom stole: Toto svojim deťom NEDOVOĽTE!

Medical doctors team operating patient in surgical room at hospital - Focus on surgeons faces

Letné prázdniny sú obdobím, ktoré má patriť radosti, zážitkom a bezstarostnému detstvu. No pre desiatky detí sa leto mení na boj o zdravie – v niektorých prípadoch dokonca o život. Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) varuje pred alarmujúcim nárastom úrazov spojených s jazdou na elektrických kolobežkách. Len za posledné tri mesiace prijali 51 detí s rôzne vážnymi zraneniami, pričom viaceré z nich utrpeli poranenia hlavy – niektoré dokonca skončili na neurochirurgickom stole.