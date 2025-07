10 vecí, pre ktoré sa návštevám u vás nepáči (aj keď to nepovedia). Čo robiť, aby sa u vás cítili dobre?

Všade dobre, doma najlepšie. No nie vždy platí, že to, čo je príjemné vám, musí byť príjemné aj hosťom. Ak k vám bude vaša návšteva, či už sú to priatelia alebo rodina, zdvorilá, o nepríjemných záležitostiach nič nepovedia. No nabudúce sa možno budú zdráhať prísť. Na čo si dať pozor a čo možno urobiť pre to, aby sa vaši hostia cítili u vás čo najpríjemnejšie?