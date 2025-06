Ewald Demeyere a Radka Kubínová, Dni starej hudby 2025

Festival Dni starej hudby je okrajová záležitosť, to je fakt. No počas vyše dvoch dekád existencie na festivale účinkovali najvýznamnejší svetoví umelci a zaznelo množstvo novodobých premiér, vrátane diel viažucich sa k dejinám hudby na území dnešného Slovenska. Organizátori sa dlhodobo snažia poslucháčom ukázať, že stará hudba nie je len minulosťou, ale živým a stále inšpiratívnym svetom. Tento rok sa im to naozaj podarilo.