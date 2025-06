Vox Clamantis, Arvo Pärt 90, Viva Musica! festival, 26.6.2025

Niekedy sa na koncerte nestane "nič" – a práve to je na tom to najkrajšie. Večer venovaný 90. narodeninám estónskeho skladateľa Arva Pärta v bratislavskom evanjelickom kostole bol práve taký. Žiadne svetelné efekty, ani ozvučovacia technika. Akustika chrámu v klasicistickom baroku sa postarala o dokonalú distribúciu zvuku do všetkých buniek. Len anjelské hlasy, ticho a priestor, ktorý ste zrazu vďaka plynúcej hudbe vnímali úplne inak.