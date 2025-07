Lorde, 2025

Novozélandská speváčka Lorde vydala v piatok 27. júna svoj štvrtý štúdiový album Virgin. Po prvýkrát o ňom prehovorila iba niekoľko týždňov pred jeho vydaním. Pilotným singlom What Was That oznámila po štyroch rokov novú éru, na ktorú sa cítila byť dostatočne pripravená.