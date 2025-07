Maroon 5, videoklip All Night

Americká pop rocková skupina Maroon 5 sa pripravuje na vydanie svojho ôsmeho štúdiového albumu. Nahrávka Love Is Like vyjde 15. augusta a pôjde o prvý album od vydania nahrávky Jordi z roku 2021. Kapela už z neho predstavila duet s Lisou s názvom Priceless a teraz ponúka tanečný singel All Night.