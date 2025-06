Walter Schnitzelsson, 2025

"Som už trochu starý na toto besné tempo." Týmito slovami otvára slovenská kapela Walter Schnitzelsson refrén svojej novej skladby 35+, ktorá vychádza práve dnes na všetkých streamovacích platformách. Novinka je rýchla, melodická a úderná - no zároveň s vtipom a nadhľadom reflektuje moment, keď vám mladší začnú vykať, do “Mekáča” chodíte radšej autom a spomienky na športové úspechy z Valaskej Dubovej už zapadli do vitrínky.