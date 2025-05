David Backham

Backhamovci sa môžu rozhodne pochváliť jednou vecou sú nepísanou prvou rodinou v Spojenom kráľovstve. To, ako sa obliekajú, kam cestujú a čo robia vo voľnom čase, chce vedieť celý svet. Tentokrát Backhamovci stiahli celú pozornosť na výnimočnú udalosť David Backham oslávil 50. narodeniny v kruhu priateľov a rodiny. Neboli by to však prominentné narodeniny, keby oslava netrvala celý týždeň.