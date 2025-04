Kde iní videli ruinu, ja som našiel domov: Ako som vlastnými rukami zachránil starú stodolu v Počúvadle

Chcel by som sa zapojiť do súťaže Majster roka 2025 so svojou stodolou v Počúvadle. Príbeh sa začal pred viac ako piatimi rokmi, keď ma zaujala stará kamenná stodola, zarastená náletovými drevinami až po strechu a ponorená v dedinskom neporiadku. Mne sa však zapáčila už na prvý pohľad. Po kúpe som sa pustil do práce a všetky práce (okrem odborných, ako sú elektrina, voda a komín) som si robil sám.