Aurora, 2025

Nórska speváčka Aurora prichádza s prvým singlom od vydania minuloročného albumu What Happened To The Heart? Emotívna pieseň s tajomnou atmosférou a jemnými vokálmi hľadá niekoho alebo niečo, kto je zodpovedný za potopu vo vašich životoch. Lenže čo ak treba hľadať v sebe?