Meghan Markle vie, ako ZAROBIŤ na popularite! Po seriáli o varení prichádza na trh s touto NOVINKOU!

Meghan Markle to priznala nahlas! Rada záhridkárči, varí a stará sa o rodinu. Podľa jej vlastných slov je to jej jazyk lásky a rozhodla sa, že to, na čom jej záleží, chce posunúť aj ďalej. A tak sa môžu fanúšikovia kráľovskej rodiny pripraviť na novinku - meghan Markle bude predávať marmelády.