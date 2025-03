Dasa, 2025

Marec je na domácej hudobnej scéne tradične silným mesiacom, čo podčiarkli minulý piatok naraz vydané nové albumy projektov Fallgrapp a Fvck_Kvlt. Ešte na začiatku mesiaca však vyšla aj novinka speváčky a skladateľky Daše Bulíkovej, ktorá sa výrazne zapísala na konci roka 2022 debutovou EP nahrávkou Come Through. Prehliadnuť jej druhé EP s názvom first blush by bolo chybou, znie totiž ešte lepšie.