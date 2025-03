The Darkness, 2024

Už v piatok vydajú rockeri z The Darkness svoj ôsmy štúdiový album Dreams On Toast. Hovoria, že to bol boží hlas, ktorý im našepkal, čo teraz svet najviac potrebuje. Má to byť "sladký rock". Či im tento hlas vnukol aj potrebu zamýšľať sa nad mužskou plynatosťou počas milovania nevedno, ale presne tomu sa venujú v čerstvom singli Hot On My Tail.