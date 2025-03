Nový trend v hľadaní práce: Mladí ľudia podľahli catfishingu, zamestnávatelia zúria

Bizarný trend catfishing priniesla mladá generácia aj do pracovného prostredia. Čoraz viac ľudí z generácie Z uznáva cestu podvodu a neboja sa klamať ani potenciálnemu zamestnávateľovi. Pokiaľ si hľadáš prácu a myslíš to vážne, určite by si sa mal tomuto trendu vyhnúť. O čo presne ide?