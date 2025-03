Rihanna, Super Bowl 2023

Ostatný album barbadoskej speváčky vyšiel v roku 2016. Rihanna priznáva, že celé tie roky chodila do štúdia, ale nezasiahlo ju to tam. Musela prísť na to, aký druh albumu chce nahrať. "Viem, že to nebude nič, čo by niekto očakával. Nebude to komerčné ani rozhlasom stráviteľné. Bude to tam, kde si moje umenie práve teraz zaslúži byť."