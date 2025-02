NAJLACNEJŠÍ liek, na ktorý rodičia často ZABUDAJÚ! Doprajete TOTO svojim deťom?

V súčasnom svete, kde sú deti od rána do večera zapojené do štruktúrovaných aktivít – škôlka, škola, krúžky, tréningy – často zabúdame na to, čo je pre ich zdravý vývin úplne prirodzené: voľnú, neriadenú hru. Táto spontánna forma trávenia času, kedy si dieťa samo vyberá, ako a s čím sa bude hrať, má liečivý účinok na jeho psychiku a celkovú pohodu.