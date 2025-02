Duncan Laurence a Karin Ann, 2025

Slovenská speváčka Karin Ann, ktorej sa úspešne darí etablovať v zahraničí, a holandský spevák Duncan Laurence, ktorý pre svoju krajinu v roku 2019 vybojoval prvé miesto v pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest, predstavujú novú spoločnú skladbu. Pieseň s názvom choking on my words otvára témy straty, ľútosti a sebareflexie – to všetko na pozadí surovej zraniteľnosti a autenticity, ktoré sú typické pre tvorbu Karin Ann.