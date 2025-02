NIČ rozkošnejšie dnes NEUVIDÍTE: Dominika Cibulková a jej ROZTOMILÝ moment s dcérkou!

Influencerka a bývalá tenistka Dominika Cibulková opäť očarila svojich fanúšikov, tentokrát prostredníctvom roztomilého videa, v ktorom sa hrá so svojou dcérkou. Na videu sa obidve zapájajú do populárnej detskej hry "Hádaj, čo som", kde jeden hráč myslí na nejaký objekt a druhý sa pokúša uhádnuť, čo to je, pomocou otázok.