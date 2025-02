Dora Jar, 2024

Kalifornská speváčka a skladateľka Dora Jarkowski ešte nemala ani názov pre svoj debutový album a už vystupovala vo vypredaných arénach ako predskokanka hviezdnych umelcov. Sama však vie, že podstatné nebolo to, či stála pred fanúšikmi Billie Eilish alebo The 1975. Dôležitejšie je, kým je ona sama. "Kto som?" pýta sa alt-popová umelkyňa na debutovom albume No Way To Relax When You Are On Fire. Jej odpoveď vás možno prekvapí.