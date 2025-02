The Curly Simon je hviezdou v hudobnom príbehu pod nočnou oblohou

The Curly Simon, 2025

Je piatok (7.2.), krátko po polnoci, a kým ty spíš, The Curly Simon vydáva svoj nový album. Ide o známeho predstaviteľa indie popu, ktorý objemom svojich vlasov pripomína Nožnicovorukého Edwarda. Spevák si pritom strihol "iba" pár úloh v slovenských seriáloch. Z coveru jeho predchádzajúceho albumu Zvláštny svet (2023) sa dokonca mohlo zdať, že je to Levák Bob. Už dávno však dokázal, že ľavý nie je, minimálne v hudbe nie. To platí aj pre novú nahrávku, ktorou autor predostiera určitý príbeh.