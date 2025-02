Pravdivý PRÍBEH: Nemám rada svoju vlastnú mamu, zo života mi spravila hotové peklo

Málokto ma dokáže pochopiť. Vysloviť takúto vetu nahlas chce poriadnu odvahu. Uvedomujem si to čím ďalej, tým viac. Na druhej strane, prečo by som mala seba a druhých klamať? Vie o tom celá rodina a tiež kamaráti a príbuzní. Neznášam svoju mamu a mám na to svoje dôvody…