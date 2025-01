Teddy Swims - I've Tried Everything But Therapy II

Teddy Swims vydáva svoju veľmi očakávanú novinku I've Tried Everything But Therapy (Part 2). Poslucháči sa môžu tešiť na dynamický album, na ktorom hosťujú hviezdy ako GIVON, Muni Long, Coco Jones a GloRilla. Najsilnejší moment platne je rozhodne skladba Guilty, ktorú sprevádza aj oficiálny videoklip.