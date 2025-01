DESIVÉ NÁSLEDKY nakrúcania: Dokopy sa dávala CELÝ ROK... FOTO nie sú pre slabé povahy!

LOS ANGELES - Na toto tak skoro nezabudne! Herectvo so sebou nesie rôzne výzvy. Svoje o tom vie aj herečka Margaret Qualley (30), ktorá si zahrala v hororovej dráme s názvom Substancie. Kontroverzný film nie je pre slabšie povahy a mnohí vraj z kina odchádzali so zdesením. Desivé je ale aj to, že kráske trvalo zhruba rok, kým sa fyzicky dala po nakrúcaní dokopy.