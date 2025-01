Belohorcovej muž komentoval OHNIVÉ PEKLO V USA: Jeho slová mnohých POBÚRILI!

LOS ANGELES/TENERIFE - Celý svet so zdesením pozoruje situáciu v Los Angeles, kde ničivý požiar napáchal obrovské škody. Žiaľ, aj na ľudských životoch... Pohľad na spúšť, ktorú oheň spôsobil, vháňa slzy do očí. Manžel niekdajšej moderátorky Zuzany Belohrocovej (48) - Vlasta Hájek (48) prežíva zrejme iné pocity. Aspoň tak to pôsobí z reakcií, ktoré zverejňuje na svojich sociálnych sieťach.