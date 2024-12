Ako môžu dopadnúť Vianoce so SVOKROU? Pri tomto VIDEU sa nebudete vedieť prestať SMIAŤ!

Vzťahy so svokrami bývajú kadejaké, niektoré sú lepšie, iné zas horšie. Keďže sa blížia Vianoce, kedy sa stretávame so svojimi najbližšími, páni sa stretnutiam so svojimi svokrami s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnú. Určite ale nechcete, aby tieto stretnutia dopadli tak, ako na nasledovnom videu.