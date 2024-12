ÚPRIMNÉ slová: Eva Zelníková prezradila PRAVDU o tom, aká je jej DCÉRKA! Ostatné maminy jej budú tíško ZÁVIDIEŤ

Mamičky to určite poznajú. Pri prvom dieťatku to býva náročnejšie, najmä ak je uplakané a vy neviete, ako by ste mu pomohli. Keď potom príde druhé dieťatko, ktoré je úplným opakom, nechce sa vám veriť, ako je to možné. Svoje o tom vie aj Evka Zelníková, ktorej dcérka je hotovým anjelikom. To sa ale o jej prvorodenom synčekovi povedať nedá.