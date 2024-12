AKTUÁLNE FOTO legendárneho Schwarzeneggra vás dostane: Z Arnieho je ten najkrajší Santa Claus!

NEW YORK - Fanúšikovia pri pohľade na neho neskrývajú nadšenie! Hoci si ľudia pri mene Arnolda Schwarzeneggra (77) vybavia najmä jeho úlohy v akčných filmoch, hravo dokáže stvárniť aj iné postavy, nielen drsňákov. Nakrúca aj v týchto dňoch, a to vianočne ladený film, v ktorom sa zmenil na Santa Clausa. Pozrite, ako mu to pristane!