Black Pope, 2022

Black Pope je írsky hudobník pôsobiaci v Berlíne, ktorý vydal v októbri svoj debutový album White Smoke. Nahrávka prináša pesničky o láske, vzťahoch, živote a smrti. Večné témy zasadzuje Black Pope do kontextu sugestívnych hororových príbehov a v tom spočíva jeden z unikátnych prvkov jeho tvorby. Popritom provokuje samotným výberom umeleckého mena, výraznou vizážou a videoklipmi s prvkami vintage hororu. To všetko mieša so surovou energiou rock'n'rollu.