Janais, vianočné koncerty

Od vydania albumu Vianočná Janais uplynulo už 9 rokov, no piesne na ňom si získavajú stále nových poslucháčov. Dôvodom je najmä to, že speváčka Janais so svojimi vianočnými koncertami prichádza každoročne aj na miesta, kde s kapelou ešte nikdy predtým nehrali. Pod už tradičným názvom Vianočná Janais sa návštevníkom predstavia na námestiach, v kostoloch, ale aj v kultúrnych domoch od východu až po Záhorie.