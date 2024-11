Miley Cyrus, 2024

The Wall s lepším šatníkom a plný popkultúry. To je vízia, ktorú Miley Cyrus vkladá do pripravovaného albumu. Nová nahrávka, ktorá bude nasledovať po mimoriadne úspešnom albume Endless Summer Vacation, by mala vyjsť budúci rok. Jej predbežný názov znie Something Beautiful, pretože je podľa 31-ročnej speváčky "hypnotizujúci a očarujúci".