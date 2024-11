Bystrík, videoklip Pošli to ďalej

Spevák a skladateľ Bystrík pripravil pre fanúšikov vianočné prekvapenie. Do vianočnej podoby upravil pôvodnú skladbu Pošli to ďalej zo zatiaľ posledného albumu Chceš to nahlas. K novinke nakrútil aj veselý klip, v ktorom si zahrala celá kapela.