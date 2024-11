Brian May a Talia Dean, video You Made Your Bed

Mladá speváčka Talia Dean ohromila Briana Maya svojím pôsobením v súťaži X Factor v roku 2017. Odvtedy ju hudobník mentoruje. V nadväznosti na ich prvý spoločný singel Get Up, vydali Talia a Brian May druhý spoločný singel s názvom You Made Your Bed. Rozchodová skladba poukazujúca na toxické vzťahy, od ktorých sa treba vzdialiť, dostala prekvapivo zábavný videoklip.