Emma Llure, 2024

Speváčka Emma Llure prichádza s hudobnou novinkou. V novom singli Cudzia sa vzdáva anglickej tvorby a prechádza k písaniu textov v slovenčine. V piesni poukazuje na to, ako klebety vplývajú na vzťahy, našu identitu a do akej miery názory iných ľudí ovplyvňujú to, kým sme.