REVOLUČNÝ objav alebo TRÚFALOSŤ voči prírode: Nové plány Elona Muska ŠOKOVALI verejnosť!

Elon Musk, známy svojimi odvážnymi technologickými projektmi, údajne pracuje na novej verzii robotov, ktoré by mohli nosiť dieťa počas 9 mesiacov tehotenstva. Tento kontroverzný projekt by umožnil párom poskytnúť svoje spermie a vajíčka, ktoré by boli oplodnené a následne by sa plod vyvíjal v robotickej náhrade maternice.