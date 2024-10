Linkin Park, 2024

Už iba tri týždne zostávajú do vydania dlho očakávaného albumu Linkin Park v novej zostave so speváčkou Emily Armstrong. Na septembrový pilotný singel The Emptiness Machine a nasledujúcu novinku Heavy Is The Crown dnes skupina nadväzuje skladbou Over Each Other, ku ktorej vznikol emotívny videoklip upozorňujúci na to, čo môže zapríčiniť partnerská hádka v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste.