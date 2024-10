POZOR! NBS upozorňuje na tieto firmy. Lákajú ľudí na investície, no je otázne, či svoje peniaze ešte niekedy uvidíš

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na firmu Eaconomy, ktorá operuje na našom trhu a ponúka rôzne investície, no nemá na túto aktivitu potrebné oprávnenia. Rovnako do pozornosti dáva aj platformu Seif Finance, ktorá ponúka možnosť investovať do kryptoaktív , no nemá na to udelené povolenie.