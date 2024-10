Toto sú najviac stresujúce povolania: Stojí vám za to tá výplata?

Stres v práci je bežným fenoménom, s ktorým sa stretáva množstvo ľudí. Niektoré povolania sú však vystavené oveľa vyššiemu tlaku ako iné. Zamestnanci denne čelia rôznym hektickým situáciám a často nesú aj príliš veľkú zodpovednosť. Niekto by si mohol povedať, že im taká mzda za to všetko nestojí, no v mnohých prípadoch ide aj o profesie, ktoré sú zároveň poslaním.