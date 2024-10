Tretíkrát v tej istej firme, lebo dobrej výzve neodolá

Vrátili by ste sa k bývalému zamestnávateľovi? Petrovi Stopiakovi, ostrieľanému marketérovi a novému šéfovi marketingu a komunikácie v známej slovenskej banke, sa to stalo. Trikrát. Prezradil, čo majú také začiatky spoločné a v čom sú iné, aké výzvy a inšpirácie sú jeho hnacím motorom a prečo do práce chodí vlakom.