Nick Ward, 2024

Mal 19-rokov, keď vydal debutové EP Everything I Wish I Told You (2021). Nahrával si naň bicie, gitaru, klavír, kontrabas a bol sám sebe producentom. Hlavnou témou introspektívnej nahrávky bolo vyjadrenie vlastnej identity. Odvtedy uplynuli tri roky a Nick Ward sa pripravuje na vydanie debutového albumu House With the Blue Door.