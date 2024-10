Robert Smith, The Cure v Hamburgu, 17.10.2022

Pred dvoma týždňami ovládli The Cure hudobný svet svojím návratom. Robert Smith so spoluhráčmi predstavili pilotný singel Alone a spolu s ním zverejnili dátum vydania očakávaného albumu Songs Of A Lost World. Tým by uspokojili chute fanúšikov na dlhý čas. Oni však vytiahli ďalší triumf.