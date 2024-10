Tomáš Sloboda - The Album That Never Was, 2024

Po albume Zvuky z podkrovia a singli Vieš čo ti netreba, ktoré vyšli začiatkom leta, vychádza digitálne na všetkých streamingových službách pod hlavičkou Bruuder Records v poradí štvrtý album Tomáša Slobodu pod kurióznym, no zároveň veľavravným názvom The Album That Never Was. Ide o výber anglicky spievaných skladieb, ktoré neboli súčasťou žiadneho z jeho doteraz vydaných albumov.