Obľúbená herečka oslávila krásne JUBILEUM: Zo slov jej MANŽELA sa vám roztopí srdce! Toto chce počuť KAŽDÁ žena

Do klubu päťdesiatničiek pribudla ďalšia obľúbená slovenská herečka, na ktorú by ste to rozhodne netipovali. Monika Hilmerová oslávila 7. októbra svoje krásne 50. narodeniny a pri tejto príležitosti zverejnila aj príspevok plný úprimných a pekných slov.