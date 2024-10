Už má toho DOSŤ! Mamba Dasha priznala, PREČO má chuť so všetkým SKONČIŤ a odísť preč!

Mohlo by sa zdať, že podnikanie je splneným snom každého človeka a že keď má niekto vlastný e-shop alebo kaviareň, je to jednoduché a len si užíva zarobené peniaze. Nie vždy to ale tak naozaj funguje. Obľúbená slovenská speváčka a herečka Mamba Dasha priznala, že má chuť so všetkým skoncovať.