Lauren Mayberry, video Something in the Air

Frontmanka Chvrches sa pripravuje na vydanie sólového albumu Vicious Creature. V priebehu tohto roka zverejnila už štvoricu jednotlivých singlov, ktoré sú ukážkou hudobnej rozmanitosti, ktorú na svojom samostatnom debute ponúkne. Prísľub znie, že nahrávka vyjde do konca tohto roka. Čerstvou ukážku je pop-rockový singel Something in the Air, v ktorom sa snaží uniknúť konšpiráciám.