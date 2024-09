Autumnist, 2024

Od vydania ikonického albumu False Beacon, za ktorý Vlado Ďurajka alias Autumnist získal ocenenie Album roka na Radio_Head Awards, už ubehol pomerne dlhý čas. Tvorivá pauza bola narušená iba špeciálnou skladbou Send Me Up na výročnú kompiláciu vydavateľstva Deadred v roku 2020. Dlhé čakanie na novú hudbu je však na konci a s príchodom jesene sa Autumnist hlási o slovo so singlom Hole in the Rain predznamenávajúcim nový album Anatomy Of Shadows.