Jack White, 2024

V polovici leta vydal Jack White v absolútnej tichosti nový album. Spočiatku sa zdalo, že je nová nahrávka dokonca nepomenovaná, až s odstupom času sa ukázalo, že je nápis No Name na vinylovom nosiči jej oficiálnym názvom. Vzápätí sa vydal na intímne klubové turné, na ktorom album No Name predstavil naživo. Vznikli na ňom zábery, ktoré si teraz môžete pozrieť vo videoklipe k singlu That's How I'm Feeling.