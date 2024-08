Právo na odpojenie: Tieto krajiny môžu podľa zákona ignorovať e-maily a hovory po pracovnej dobe

Koľkokrát sa vám už stalo, že ste reagovali na správy, e-maily alebo telefonáty aj po pracovnej dobe? Deje sa to pomerne často, no môže to mať negatívny dopad na rovnováhu medzi osobným a pracovným životom, ako aj na celkové psychické zdravie a pohodu. Niektoré krajiny preto zavádzajú takzvané právo na odpojenie zamestnancov.